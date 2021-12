IL TABELLINO

che si inchinacontroCade sull’ultimo decisivo ostacolo la Dea del Gasp: 2-3,. Ma nessuna resa, sia chiaro. Serviva la vittoria per lasciarsi alle spalle gli spagnoli e volare agli ottavi di Champions, è arrivataAl netto degli errori con i quali l’Atalanta ha cosparso di vetri il proprio cammino sul pratio ripulito dalla neve che mercoledì sera aveva imposto il rinvio del match.regalando il primo gol agli spagnoli dopo meno di 3’ di gioco.sulla trequarti campo del Villareal – la prendo io, la prendi tu – Parejo in verticale per Danjuma, scatto bruciante del poderoso attaccante, Toloi bruciato e Musso infilato fra le gambe. Da lì in poi, partita in salita per l’Atalanta e la salita è diventata un sesto grado in parete dopo il raddoppio di Capoue, allo spirare del tempo. Che gran mezz’ala da bosco e da riviera questo francese attempato (33 anni) ma vivo e ispirato, di lotta e di governo, fioretto e spadone in coppia a centrocampo col geometrico Parejo, entrambi con Alberto Moreno, rampe di lancio per Danjuma – prima Demiral e poi Djimsiti ubriacati dalle sue serpentine a percussione – e l’altro compare d’attacco, il raffinato Gerard Moreno. Generosa la ripresa della Dea, in campo Malinovskyi per lo scialbo Pessina e Djimsiti per il frastornato Demiral, quindi Muriel al posto di De Roon, nello sforzo estremo di capovolgere il match.. Prima Malinovskyi, con una delle sue bombe mancine corretta da una leggera deviazione di Albiol che ha ingannato Rulli; quindi Zapata, una autentica iradiddio, protagonista di laocoontici grovigli con Albiol (ex Napoli) hanno illuso Gasperini e il pubblico del Gewiss stadium che il miracolo si sarebbe avverato. Troppo tardi per scardinare il Villareal, che ha giocato con la perizia e il sangue freddo delle grandi squadre, irrorate dal sangue giovine e “caliente” di Danjuma e Pau Torres, Gomez e Foyth.Sulla carta la tenzone contro i coriacei spagnoli del Villareal rientrava nella categoria degli spareggi senza margini di errore. Serviva una vittoria e regalare quel gol a Danjuma appena dopo il fischio d’inizio dell’ottimo arbitro Taylor ha mandato in tilt i cervelli dei ragazzi del gas. Troppo errori di impostazione troppi passaggi sbagliati banalmente a centrocampo: De Roon, Pessina e e Freuler stracciati e saltati in breccia da Alberto Moreno, Capoue e Parejo. Gli esterni, Hateboer a destra (il ragazzo è ancora in rodaggio dopo il lungo infortunio al piede) e Maehle a sinistra imbrigliati agevolmente da Estaupinan e Foith, qualche sussulto estemporaneo dalle parti di Rulli: un colpo di testa di Toloi, una botta di Freuler parata, un colpo di testa di Demiral parato dal portiere e in chiusura la combinazione vincente in piena area fra Gomez e Capoue che ha fruttato il doppio vantaggio al Villareal.purtroppo il gol di Danjuma con una giravolta da equilibrista sul bell’assist di Gerard Moreno, ha virtualmente chiuso il match. Sul 3-0 il Villareal si è ulteriormente compattato nella propria metà campo e i furibondi assalti della dea hanno cozzato contro il muro mobile architettato da Emery. Lo spigolo dell’incrocio dei pali colpito da Ilicic su punizione e Il palo scheggiato da Zapata annunciavano che il malocchio aveva scelto chi colpire. Il sinistro sparato in porta da Malinovskyi aveva riacceso le speranze, corroborate dal numero di Zapata, tocco sotto sull’uscita di Rulli: Assist di Ilicic, bravo anche se un po’ intermittente nelle giocate. Il 2-3 di metà ripresa autorizzava qualche sogno altrimenti proibiti che il palo colto da Muriel al minuto 40’ cancellava come il segno del destino avverso. Peccato ma in alto i cuori comunque.Il balletto a tre in vetta sta diventando una quadriglia.3’ p.t. e 6’ s.t. Danjuma, 42’ p.t. Capoue, 26’ s.t. Malinovskyi, 35’ s.t. Zapata3’ p.t. Parejo, 42’ p.t. M. Gomez, 6' s.t. G. Moreno, 26’ s.t. Maehle, 35’ s.t. IlicicMusso; Toloi, Demiral (dal 1’ s.t. Djimsiti), Palomino; Hateboer, de Roon (dal 9’ s.t. Muriel), Freuler, Maehle (dal 45’ s.t. Zappacosta); Pessina (dal 1’ s.t. Malinovskyi); Ilicic, Zapata. All. Gasperini.Rulli; Foyth, Albiol, Torres, Estupinan; M. Gomez (dal 48' s.t. Pena), Capoue, Parejo (dal 48' s.t. Trigueros), A. Moreno (dal 43’ s.t. Pedraza); Gerard Moreno (36’ s.t.Iborra), Danjuma (dal 43’ s.t. Dia). All. Emery.Ammoniti: A. Moreno (V), Parejo (V), Muriel (A)Espulsi: -Arbitro: Anthony Taylor (ENG)