Al 55', sotto di tre gol nella partita da vincere contro il Villarreal per strappare il pass per gli ottavi di Champions, la Curva Nord dell'Atalanta ha iniziato a cantare ancora più forte, spingendo Malinovskyi e Zapata a riaprire la partita e tenere accese le speranze fino all'ultimo.



13mila nerazzurri che oggi, passata la rabbia e la delusione, sognano di andare avanti il più possibile in Europa League. Qualcuno, addirittura, la vorrebbe vincere. "Un trofeo alla portata, come la Coppa Italia", sostengono in parecchi a Bergamo. E intanto, spulciando le possibili avversarie dello spareggio del 17 e 24 febbraio, dicono la loro sul sorteggio di Nyon del 13 dicembre: "Tornare a Zagabria per rivendicare il 4-0 di due anni fa, all'esordio assoluto in Champions". La maggior parte dei nerazzurri vorrebbe pescare la Dinamo, per ribaltare quel risultato shock.



Ma il pensiero va anche oltre, al post-spareggio, alla lista delle papabili avversarie agli ottavi: Stella Rossa Belgrado, Eintracht Francoforte, Galatasaray, Bayer Leverkusen, Lione, Monaco, Spartak Mosca e West Ham. A Lione sarebbe un ritorno, ma il sogno è affrontare l'ex Lammers a Francoforte o il West Ham a Londra.