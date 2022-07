Con mister Gasperini ci sono riusciti: "Sono rimasto per l'affetto dei tifosi che mi chiedevano di rimanere", ha svelato qualche giorno fa sulla rosea il tecnico dell'Atalanta. Ora i bergamaschi cercano di fare lo stesso con il loro beniamino sloveno, il fantasista Josip Ilicic, finito nel mirino del Bologna.



'Un nuovo inizio', aveva scritto dopo la gara casalinga contro l'Empoli, l'ultima stagionale, il 72 nerazzurro, che adesso ha ritrovato la voglia di dribblare e fare magie sul rettangolo verde. Nei primi giorni di ritiro, è il più acclamato dai tifosi nerazzurri che, tra un applauso e un 'forza', si spingono oltre con consigli di mercato. "Rimani e riportaci in Champions", il più gettonato, urlato dagli spalti di Clusone. Lui sorride, dispensa autografi e regala la sua maglia. L'Atalanta è una seconda famiglia, per lui, e non è facile pensare a un distacco. I tifosi ce la metteranno tutta per allontanarlo da Sartori.