A Napoli oggi i tifosi dell'Eintracht sono stati raggiunti da un gruppo di circa 150 ultras dell'Atalanta, identificati, che si sono uniti agli abitanti di Francoforte in nome del gemellaggio che lega le due tifoserie.



Dopo le tensioni e i disordini scoppiati nel capoluogo campano però, a Bergamo è montata la polemica: "Andiamo di mezzo tutti noi tifosi dell'Atalanta per colpa di pochi delinquenti", il commento che spopola tra le chat dei tifosi invase da video e foto degli scontri partenopei, "spero li puniscano duramente e non identifichino noi tifosi sani bergamaschi con loro".