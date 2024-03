Atalanta, idea Gabbanini per il mercato: chi è l'ex capo scout del Tottenham

Marco Demicheli

Un'altra stagione da protagonista, a caccia di quel titolo che certificherebbe e farebbe rimanere nella storia l'era Gasperini. L'Atalanta si trova ancora in lotta nelle tre competizioni a marzo, la fase in cui le partite diventano decisive su tutti i fronti. In campionato arriva da un leggero calo e avrà subito l'occasione di rifarsi in una grande sfida come quella contro la Juventus, in Europa League è reduce dall'1-1 di Lisbona contro lo Sporting negli ottavi di finale e in Coppa Italia aspetta la doppia semifinale contro la Fiorentina. Un'annata fin qui molto positiva, nonostante un cambio importante a livello societario, visto che nei giorni scorsi il club bergamasco ha annunciato l'addio di Lee Congerton, l'ex responsabile per lo sviluppo internazionale dell'area sport, che è il nuovo responsabile mercato dell'Al Ahli, in Arabia Saudita.



IDEA SPURS - La famiglia Percassi e quella Pagliuca hanno deciso per il momento di non inserire nuove figure a livello dirigenziale e proseguire così, ma qualcosa nei prossimi mesi potrebbe cambiare. E un'idea concreta è quella che porta a Leonardo Gabbanini, che fino allo scorso settembre è stato responsabile scouting del Tottenham e, soprattutto nell'ultima estate, ha curato in prima persona diverse operazioni di mercato per la squadra di Ange Postecoglou, come Luka Vuskovic e Brennan Johnson. La sua storia in Inghilterra era cominciata col Watford della famiglia Pozzo, che lo aveva conosciuto all'Udinese, mentre in Italia aveva lavorato anche con Fiorentina e Sampdoria. Ora ha ricevuto una richiesta per continuare la sua esperienza all'estero, ma in casa Atalanta stanno valutando la possibilità di riportarlo in Italia. Per proseguire, insieme al direttore sportivo Tony D'Amico e ai suoi collaboratori, la crescita di un club che non smette mai di impressionare.