Porte girevoli in casa Atalanta, che presto potrebbe ritrovarsi in rosa addirittura sei portieri: il titolare Musso, il secondo Sportiello (almeno fino a giugno, anche se nel contratto ha una clausola unilaterale per il rinnovo fino al 2024 legata alle presenze), il terzo Rossi, il giovane Primavera Bertini, il talentoso Carnesecchi (da giugno, tornerà alla base dopo un'altra esperienza alla Cremonese) e il rientrante Gollini (già a gennaio dalla Fiorentina).



Per il futuro si apre quindi un grosso punto di domanda tra i pali nerazzurri. L’interessamento del Milan per Marco Sportiello è noto e pare che il giocatore sia destinato a trasferirsi in rossonero ma da Firenze, dove Sportiello conobbe Pioli, dovrebbe tornare Pierluigi Gollini. L’estremo difensore non ho trovato lo spazio che desiderava e il suo rapporto con la Fiorentina dovrebbe risolversi già a gennaio con la risoluzione anticipata del prestito. A questo punto resta da capire se e dove andrà a giocare nella seconda parte di stagione. Stesso quesito da porsi a giugno per Marco Carnesecchi, che però potrebbe rimanere a Bergamo: tutto dipenderà dalle performance di Musso da gennaio a fine stagione.