Quattro giorni, poi bisognerà definitivamente archiviare la beffa degli ultimi minuti contro il Psg e ripartire, sognando altre notti 'da Champions'. L'Atalanta di Gian Piero Gasperini è quasi pronta per tornare al lavoro, lo farà lunedì 31 agosto con il raduno di Zingonia.



I nerazzurri stanno ultimando le loro meritate vacanze, dopo aver conquistato per il secondo anno consecutivo il terzo posto in classifica ed essere entrati (l'unica italiana a farlo) tra le prime otto d'Europa con la Final Eight di Lisbona. Intanto, potrebbe slittare di una settimana l'inizio della Serie A, attualmente previsto per il 19 settembre: una notizia che agli orobici non dispiacerebbe affatto.