Il direttore generale dell'Atalanta Umberto Marino, a margine dei sorteggi di Champions, ha commentato anche le ultime trattative di mercato: "Per completare la rosa arriverà uno tra Thorsby e Amrabat? Da me non otterrete nessuna notizia. E’ troppo importante restare concentrati sul campionato”.



GIRONE F- "Poteva andare meglio e poteva andare peggio. Il Villarreal ha vinto l’Europa League, il Manchester United rappresenta la storia del calcio… se vogliamo vedere l’arcobaleno dobbiamo abituarci ai temporali e alle piogge. Si tratta di campi difficili, ma noi proveremo a giocarcela ‘da Atalanta’ come sempre. Con la filosofia di Gasperini che vuole giocarsela contro tutti. Ripetersi non è mai facile, è il terzo anno che facciamo la Champions League, ed è un miracolo se pensiamo al valore di tanti club in altri gironi. Tutto questo ci riempie d’orgoglio e ci stimola a dare sempre di più, per provare a superarci. Ci proveremo. Negli altri gironi, quello G sembrerebbe il più facile ma… non esistono gironi facili, c’è sempre la sorpresa”.