Il dg dell'Atalanta Umberto Marino ha parlato così a pochi minuti dall'inizio della sfida con la Juventus: "Adesso la classifica ci racconta che ci sono tante squadre che possono ambire ai primi quattro posti - ha detto a Dazn - Il campionato è ancora lungo, questo sarà un anno particolare perché il ritorno sarà in un ordine diverso rispetto al girone d'andata. Zapata? E' un leader silenzioso, un grandissimo lavoratore che si applica con voglia e serietà; un giocatore che parla poco ma quando lo fa lo ascoltano tutti. Ha esperienza e sta acquisendo sempre di più un ruolo importante in Serie A. I gol fatti sono un passaporto per dire che è un giocatore davvero importante per noi".



"Quella di oggi è una tappa importante in un tour che terminerà a maggio. Dovremo mantenere sempre la nostra filosofia dando il massimo in ogni gara. La Juventus è una squadra di campioni, sono convinto che alla fine sarà protagonista di questo campionato".