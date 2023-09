La distanza tra Bergamo e Wolfsburg è più di 1000 kilometri, ma le parole di Joakim Mæhle arrivate dalla Germania le hanno sentite eccome. Hanno rimbombato per tutto l'ambiente Atalanta, e come se non bastasse è arrivato anche Demiral a mettere il carico dall'Arabia Saudita. Ricostruiamo. Ieri il difensore danese ex nerazzurro si è tolto qualche sassolino parlando di Gian Piero Gasperini durante la conferenza stampa dal ritiro della sua nazionale: "La sua potrebbe essere definita una gestione dittatoriale, basata sulla paura. Non ero abituato a tutto questo". In serata, Demiral dà uno sguardo alla home di Twitter e conferma la versione dell'ex compagno: "E' vero, presto saprete tutto". Segno che alcuni giocatori non apprezzavano i metodi del Gasp, ma non sono gli unici giocatori ad aver avuto rapporti tesi con l'allenatore da quando è a Bergamo.



