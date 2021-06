L'Atalanta deve risolvere la questione portiere. Da capire se l'estremo difensore nerazzurro, Pierluigi Gollini, resterà il prossimo anno in nerazzurro. E se partirà, dovrà farsi trovare pronta per sostituirlo: per questo - stando a quanto scrive 'Il Messaggero Veneto' - sarebbe Juan Musso dell'Udinese il primo nome sulla lista della dirigenza atalantina. La valutazione del club friulano si aggira intorno ai 30 milioni.