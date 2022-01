Toronto, provincia di Napoli. O quasi. Dopo aver raggiunto l'accordo con il capitano azzurro Lorenzo Insigne, la franchigia canadese è nelle scorse ore tornata all'assalto per un altro giocatore partenopeo: il difensore del Genoa Mimmo Criscito.



Cercato con insistenza all'inizio di gennaio, il capitano rossoblù ha respinto le avances arrivate da oltreoceano per amor di quel Grifone che vuole provare a trascinare verso l'ennesima salvezza. Del resto il 35enne nativo di Cercola cresciuto calcisticamente a Pegli non ha mai nascosto il profondo legame che lo cinge al club più antico d'Italia. Dopo aver rinunciato a diverse offerte allettanti nell'estate 2017, Criscito decise di ritornare dove per lui tutto era iniziato, con l'obiettivo di terminare qui la carriera e successivamente entrare nei quadri societari.



Con la fine dell'era Preziosi e il cambio di proprietà avvenuto lo scorso autunno, però, i piani del capitano potrebbero essere cambiati. E così anche quell'offerta respinta a inizio mese potrebbe ora essere rivalutata. Il Toronto del resto non ha mollato la presa. Anzi, dopo aver convinto Insigne a trasferirsi all'ombra della foglia d'acero, intende fare altrettanto anche con il numero 4 rossoblù. Ad attendere quest'ultimo ci sarebbe già un triennale a partire dal prossimo luglio.



Criscito per il momento non si sbilancia, concentrandosi solo sul Grifone. Ma l'idea di tentare l'avventura nella MLS, dopo essere stato per tanti anni protagonista in Russia, di certo non lo lascia indifferente.