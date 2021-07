Sembrava congelata, almeno per il momento, la trattativa con il Genoa per l'attaccante Sam Lammers, che l'Atalanta vorrebbe cedere in prestito oneroso con diritto di opzione.



L’obiettivo primario dei rossoblù infatti era un altro: il ventunenne Vladyslav Supryaga della Dinamo Kiev, ma i 15 milioni richiesti sono un ostacolo insormontabile. L'attaccante olandese invece ne varrebbe almeno 5 in meno: l'operazione potrebbe tradursi presto in una fumata bianca, abbattendo così la concorrenza della Samp.