I 25 milioni di euro che il Leicester era pronto a investire per l'esterno sinistro dell'Atalanta Robin Gosens potrebbero non bastare: con il gol realizzato al Sassuolo infatti, l'ala tedesca ha stabilito il proprio record personale di reti segnate in un solo campionato. L’esterno è infatti arrivato in doppia cifra a quota 10 gol, superando il suo precedente primato dello scorso campionato quando si era fermato a 9, come ricorda Atalanta.it.



RECORD STAGIONALE- Tra l'altro, al Sassuolo Gosens aveva segnato anche nella gara d’andata: le altre 'vittime' sono state Lazio, Fiorentina, Roma, Parma, Torino, Napoli, Sampdoria e Crotone. Non solo, contando anche quello al Liverpool in Champions League, il totale dei gol stagionali sale così a 11, uno in più rispetto al precedente record che risale sempre alla scorsa stagione.