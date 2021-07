Il fantasista dell'Atalanta Josip Ilicic è uno dei possibili arrivi sulla trequarti rossonera. Stando a quanto raccolto, l'interesse per lo sloveno da parte del club milanese non si sarebbe mai affievolito, ma le parti avrebbero solo congelato la trattativa.



Ora che a Zingonia stanno cominciando a rientrare i primi nazionali, Ilicic, uno dei pochissimi giocatori di movimento finora a disposizione del tecnico Gasperini, potrebbe scivolare nelle gerarchie e, di qui al prossimo mese, scegliere diversamente per il suo futuro: l'Atalanta non lo svenderà, è un patrimonio della società come ha precisato ieri l'ad Luca Percassi, ma potrebbe guadagnare almeno 5-6 milioni di euro dalla sua cessione. Il giocatore, di casa a Milano, sarebbe favorevole al trasferimento nel capoluogo lombardo.