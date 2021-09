Continua a non giocare con l'Olanda, ma presto Teun Koopmeiners, nuovo numero 7 della Dea arrivato per 14 milioni di euro dall'Az Alkmaar, potrebbe scendere in campo per l'Atalanta. Il connazionale de Roon infatti sarà squalificato per altre due giornate, e Pessina e Pasalic non hanno convinto come mediani.



Per questo Gasperini potrebbe già lanciarlo contro la Fiorentina: Koopmeiners è un vero e proprio jolly che può arretrare anche in difesa e salire in attacco, e una testimonianza del suo senso del gol sono le sue 35 reti in 116 presenze in Eredivisie.