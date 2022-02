Domenica scorsa, per la gara casalinga poi persa contro il Cagliari, il tecnico dell'Atalanta Gian Piero Gasperini aveva optato per un 4-2-3-1 nonostante l'assenza di emergenza. Emergenza che ora invece è arrivata, il goleador nerazzurro Duvan Zapata non ci sarà per lunghissimo tempo, ma il 4-2-3-1 potrebbe rimanere l'arma vincente per eliminare la Fiorentina domani sera (h. 18 al Gewiss Stadium) in Coppa Italia. Un modulo scelto, a dispetto dell'abituale 3-4-1-2, proprio per esaltare le qualità di esterno offensivo del neo acquisto Boga, che questa volta potrebbe partire titolare.



Ecco una probabile formazione: ATALANTA (4-2-3-1): Musso; Zappacosta, Demiral, Palomino, Maehle; De Roon, Freuler; Boga, Pasalic, Malinovskyi; Muriel.