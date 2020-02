Il web è ormai diventata una pubblica piazza, dove condividere emozioni o semplicemente opinioni. Quelle che sono 'in circolo' dalla notte, dopo l'ufficialità del rinvio di Atalanta-Sassuolo per l'allarme coronavirus. "La partita verrà sicuramente recuperata più avanti quando si giocherà ogni tre giorni, il calendario sarà pienissimo" dice Fabio Conti.



Non pensa al campo, invece, Luca Carrara: "Chi se ne frega della classifica, ci sono cose più importanti. Giusto rinviare tutto, solo che c'è il calcio di mezzo e adesso ci si scandalizza". Una domenica con zero calcio, a Bergamo. Ma con tanta sicurezza.



Certo è che la domanda resta senza risposta: come ci si comporterà per le prossime? Qualcuno è già preoccupato di dover saltare la notte storica, la trasferta del 10 marzo che potrebbero migliaia di persone al Mestalla di Valencia.