Centottanta minuti alla fine, tante emozioni ancora da vivere per i tifosi di Atalanta, Lazio, Roma e Fiorentina, impegnati in una lotta che deve decretare ancora ufficialmente chi si classificherà alla quinta, sesta, settima ed ottava posizione. La Roma ospiterà il Venezia (sabato alle 20,45), l'Atalanta di Gian Piero Gasperini sarà ospite del Milan domenica (ore 18) nel 'big match' di giornata, mentre la Fiorentina affronterà in trasferta la Sampdoria (lunedì alle 18,30) e la Lazio andrà allo Juventus Stadium (lunedì alle 20,45). Nell'ultima giornata di campionato (ancora in attesa di programmazione) sono in programma Atalanta-Empoli, Fiorentina-Juventus, Lazio-Verona e Torino-Roma.