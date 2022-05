La Serie A si prepara a vivere gli ultimi 180 minuti di una stagione avvincente ed esaltante. In testa e in coda, ma non solo. Se la lotta scudetto domina, con Inter e Milan protagoniste in uno sprint di fuoco, la lotta salvezza non è da meno, con nessuna squadra ancora condannata per matematica alla Serie B dell'anno prossimo.Al quinto posto c'è la Lazio, a quota 62 punti. Dietro, appaiate a 59 punti, Roma, Fiorentina e Atalanta.La corsa per l'Europa League è una delle più avvincenti degli ultimi anni, con una classifica cortissima e pronta a regalare calcoli davanti alla tv.poi la differenza reti negli scontri diretti e per chiudere la differenza reti generale.in vantaggio la Roma (2-3 e 3-0)parità negli scontri diretti (0-0 e 2-2), a pesare sarà la differenza reti generale (Atalanta +19, Lazio +18)è in vantaggio la Lazio (1-0 e 3-0)avanti i giallorossi (1-0 e 4-1)scontri diretti in parità (3-1, 2-0), la differenza reti generale sarà decisiva (ora la Roma è a +13, la Fiorentina a +9)è avanti la Fiorentina (1-0 e 2-1).Se tre squadre arrivassero invece alla pari, entrerebbe in gioco la classifica avulsa. A quel punto si sommeranno i punti di ognuna negli scontri diretti per decidere l'ordine di arrivo. Questi i casi possibili:Lazio (9), Roma (6), Fiorentina (3);Roma (9), Lazio (5), Atalanta (2);Roma (9), Fiorentina (9), Atalanta (0). In questo caso, con gli scontri diretti in parità (3-1, 2-0), peserà la differenza reti (con i giallorossi ora a +13 e i viola a +9);Lazio (8), Fiorentina (6), Atalanta (2).In chiusura, un fattore non meno importante. La Roma, in piena lotta Europa League, è in finale della prima edizione di Conference League:Se la Roma dovesse però centrare la qualificazione all'Europa League anche in campionato, arrivando quinta o sesta, non ci sarebbe un posto in più in Europa League: le squadre ammesse sarebbero due. I giallorossi e la quinta o la sesta in classifica, con la settima ai play-off di Conference League., insieme alla quinta e alla sesta del campionato. In questo caso, non ci sarebbe nessuna italiana in Conference League.La settima classificata in campionato disputerà i play-off di Conference League.