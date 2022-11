Marco Sportiello, secondo portiere dell'Atalanta alle spalle di Musso, da giugno sarà il nuovo vice Maignan. Anche se non c'è ancora l'ufficialità, il futuro dodicesimo uomo rossonero è già entrato in confidenza con Pioli, accettando di buon grado il contratto triennale che Maldini e Riso hanno preparato per lui.



Già a gennaio sarà possibile accordarsi con il Milan per gli ultimi dettagli. Il sì di Pioli è garantito, mentre l'Atalanta, che a giugno resterà senza 'secondo' con Rossi e Bertini a fare da terzi per età ed esperienza, ha già in mente un piano: far tornare alla base Carnesecchi, in prestito alla Cremonese, per alternarlo la prossima stagione con Musso e lanciarlo poi titolare tra i pali nel 2024/2025.