Lunedì la società verrà a sapere quali sono i tempi di recupero del suo esterno destro Hans Hateboer, che si consulterà con gli specialisti che lo seguono in Olanda: se si sottoporrà o meno all'operazione per risolvere la micro frattura al quinto metatarso del piede sinistro e quando potrà tornare in campo.



Di conseguenza, il club orobico si muoverà sul mercato: Lirola è lontano, in un hotel attende solo la proposta del Marsiglia, Lazzari anche, i 20 milioni chiesti dalla Lazio sono troppi per le casse dei Percassi.



Le soluzioni quindi, al momento, sono due: virare su Davide Zappacosta, che arriverebbe in prestito per 6 milioni di euro, soluzione temporanea ed economica, oppure, ancora più low cost, rinunciare a far partire Sutalo - le interessate erano Udinese e Verona - e tenerlo in rosa come vice Maehle sulla destra.