Il presidente dell'Atalanta Antonio Percassi ha parlato della gara tra la squadra bergamasca e il Valencia nonostante, ci ha tenuto a ripeterlo a L'Eco di Bergamo, in questo momento le responsabilità vengano prima del calcio giocato.



PIU' FORTI- Non sa ancora se raggiungerà la squadra a Valencia, ma ha precisato: "Non credo che in questa situazione sia il caso di parlare di calcio, ma vi posso trasmettere la certezza che il mister e la squadra domani sera faranno anche l'impossibile per regalare un po' di serenità ai nostri tifosi e a tutti i bergamaschi. Il momento è davvero delicato, ma sono convinto che, rispettando le disposizioni delle autorità, tutti insieme, da cittadini, ne usciremo più forti".