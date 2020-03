L'ex terzino dell'Atalanta Robert Englaro, intervistato da Pop Tv a proposito della sfida di ritorno di Champions del 10 marzo, lancia la squadra di mister Gasperini: “I tifosi sulle tribune ti danno dal 5 al 10 per cento di spinta in più. Se il ‘Mestalla’ fosse pieno, per l’Atalanta sarebbe più difficile. I fan sono il dodicesimo giocatore in campo: se non c’è nessuno lassù, allora non hai la giusta sensazione. La pressione c’è, ma non è la stessa cosa [...] Tre gol di vantaggio sono tanti”.



ATTENZIONE IN DIFESA- "L’Atalanta rischia dietro facendo errori che a questi livelli si pagano, ma dà più libertà all’attacco, dove Ilicic è in gran forma e si compensa quanto si concede dietro".