Ecco di seguito riepilogati tutti gli impegni degli atalantini in giro per il mondo.(esordio-neo convocato) eVenerdì 12, ore 18.30 Dublino (Tallaght Stadium) vs Irlanda, 5ª giornata del Gruppo F della fase di qualificazione alla fase finale della UEFA European Under-21 Championship Georgia-Romania 2023Martedì 16, ore 17.30 Frosinone (“Benito Stirpe”) vs Romania (amichevole)(Ucraina)Giovedì 11, Odessa (19.30, 18.30 italiane), Ucraina-Bulgaria (amichevole)Martedì 16, Zenica – Bosnia Erzegovina-Ucraina (Gruppo D)Girone C –(Svizzera) e Matteo Pessina (Italia)Venerdì 12, Roma (Olimpico) – Italia-SvizzeraLunedì 15, Belfast (Windsor Park) – Irlanda del Nord-ItaliaLunedì 15, Lucerna (SwissporArena) – Svizzera-BulgariaGirone F –(Danimarca)Venerdì 12, Copenaghen (Parken Stadium) – Danimarca-FaroeLunedì 15, Glasgow (Hampden Park) – Scozia-DanimarcaGirone G –Sabato 13, Podgorica (Stadion Pod Goricom) – Montenegro-Paesi Bassi; Istanbul (Basaksehir, ore 20, 18 italiane) – Turchia-GibilterraMartedì 16, Rotterdam (Stadion Feijenoord) – Paesi Bassi-Norvegia; Podgorica – Montenegro-TurchiaGirone H –Giovedì 11, San Pietroburgo (ore 18) – Russia-Cipro; Ta’ Qali – Malta-Croazia; Trnava (City Arena) Slovacchia-Slovenia.Domenica 14, ore 15 – Croazia-Russia (Stadion Plojud, Spalato); Slovenia-Cipro (Stadion Stozice, Lubiana)Giovedì 11, San Paolo (ore 21.30, 1.30 italiane di venerdì 12) – Brasile-ColombiaMartedì 16, Barranquilla (ore 18, 0 italiane di mercoledì 17) – Colombia-ParaguayVenerdì 12, Montevideo (ore 20, 0 italiane di sabato 13) – Uruguay-ArgentinaMartedì 16, San Juan (Bicentenario, 20.30, 0.30 italiane di mercoledì 17) – Argentina-Brasile