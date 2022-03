I nerazzurri di Gian Piero Gasperini, dopo aver usufruito di una giornata di libertà, sono tornati ad allenarsi al 'Centro Sportivo Bortolotti' di Zingonia, in vista dell'andata degli ottavi di finale di Europa League contro il Bayer Leverkusen. Davide Zappacosta, uscito nel corso del primo tempo di Roma-Atalanta per un problema ad un occhio, si è allenato a parte. Domani pomeriggio la squadra orobica si ritroverà nuovamente presso il quartier generale, per la penultima seduta.