Ripresa immediata degli allenamenti in casa Atalanta: nel mirino c'è il match col Brescia di martedì. Questo il report ufficiale del club: "Archiviata la trasferta torinese e il pareggio con la Juventus, i nerazzurri hanno già ripreso gli allenamenti questa mattina al Centro Bortolotti di Zingonia in vista del prossimo impegno di martedì sera al Gewiss Stadium contro il Brescia per la 33ª giornata della Serie A TIM 2019-2020. La squadra ha lavorato divisa in due gruppi in base al minutaggio nella partita con i bianconeri. Domani, sempre a Zingonia, la rifinitura in preparazione di Atalanta-Brescia".