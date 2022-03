Allenamento questa mattina per l'Atalanta al Centro Bortolotti in vista del ritorno degli ottavi di finale di Europa League con il Bayer Leverkusen in programma giovedì in Germania. A parte Cittadini e Miranchuk. La squadra di Gasperini, reduce dallo 0-0 in campionato contro il Genoa, ripartirà in Coppa dal successo ottenuto all'andata per 3-2. Domani, martedì 15 marzo, la preparazione proseguirà con un allenamento pomeridiano, sempre al Centro Bortolotti e a porte chiuse.