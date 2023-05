Spigola fresca, frutta e verdura: è questo il menù dei giocatori dell'Atalanta previsto per oggi e domani dallo chef nerazzurro Gabriele Calvi e dal nutrizionista della società Dennis Dell’Unto nelle cucine di Zingonia. Una la ricetta che sottintende a tutti i piatti: dieta mediterranea nei cinque pasti al giorno, compresi gli spuntini. L'hanno chiarito oggi in occasione dell’incontro al Centro Bortolotti organizzato da Dole Italia, Official Healthy Sponsor Atalanta da due anni.



Toloi e compagni inoltre bevono fino a quattro litri al giorno d’acqua, con le banane come spuntino poiché fanno bene anche al sistema nervoso. Nei due pasti completi, prima e dopo gli allenamenti, mangiano cereali integrali, spesso farro, carne bianca o pesce fresco, e tanta verdura, a scelta tra zucchine, spinaci e insalata, per chiudere con l'avocado. Niente fritto, di qualsiasi genere, così come costine e cotechini, mentre un bicchiere di vino al giorno, come le 'crostate dell'atleta' alla marmellata, è consentito dalla dieta mediterranea.