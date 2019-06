Atalanta in Champions League. Impresa storica dei nerazzurri firmata Gian Piero Gasperini, eroe di Bergamo. Tanto che il sindaco Giorgio Gori ha proposto la cittadinanza ordinaria, che, come si legge nel regolamento comunale, può essere attribuita: "a chi si sia particolarmente distinto nel campo delle scienze, delle lettere, delle arti, dell’industria, del lavoro, della scuola, dello sport, in iniziative di carattere sociale, assistenziale e filantropico o per rilevanti atti di liberalità, con la propria opera in favore della pacifica convivenza e della fratellanza, nonché per particolare collaborazione alle attività della pubblica amministrazione". Diciamo che a livello sportivo i presupposti ci sono tutti. L'impresa è ancora fresca: Bergamo sogna la Champions e prepara un premio speciale per il suo eroe.