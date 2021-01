Ilè sempre più vicino al Siviglia. L'argentino non è stato convocato da Gasperini per la partita contro il Milan e ormai è già con le valigie pronte. Destinazione: Spagna.. Un segnale che fa capire come la società voglia investire davvero sul Papu, per il quale è pronto un ingaggio di circa 2,5/3 milioni di euro.- Da tutte e tre le parti coinvolte c'è la volontà di chiudere l'operazione e l'impegno a trovare un punto d'incontro, sia Atalanta che Siviglia oggi sono impegnate in campo ma nel giro di 24 o 48 ore potrebbe arrivare la stretta di mano decisiva e si può chiudere l'affare.: l'Atalanta perché lo venderebbe all'estero come si era prefissata - scartando ogni ipotesi di cederlo alle concorrenti in Serie A come Inter, Juve o Roma - il giocatore che in passato ha ribadito più volte il suo apprezzamento per il Siviglia e anche Monchi, che aveva provato a prendere Gomez già quando era in giallorosso.- I rapporti tra le due società sono ottimi e già in passato hanno chiuso operazione insieme come quelle che hanno portato a Bergamo Muriel Arana e Kjaer., ma la volontà del giocatore di andare in Spagna potrebbe essere il fattore decisivo per mandare in porto l'operazione. Papu-Siviglia, ancora più vicini, Atalanta sempre più sullo sfondo: Gomez è pronto a lasciare l'Italia.