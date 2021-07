Quella tra Bergamo e Verona, sponda Hellas, è ormai una strada più che trafficata. L'exploit di Pessina in nerazzurro, dopo il campionato in gialloblù, potrebbe spingere il club orobico a mandare in prestito alcuni profili che hanno bisogno di minutaggio: si tratta, come riporta L'Arena, di Matteo Ruggeri, Roberto Piccoli e Alessandro Cortinovis.