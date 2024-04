Atalanta, il vice di Gasperini Gritti: 'Fiorentina? Abbiamo eliminato il Liverpool! Scalvini...'

le dà ulteriore consapevolezza e autostima per competere contro chiunque”. A parlare così, ai microfoni ufficiali del club, l'allenatore in seconda dell'Atalantache domani sera sarà in panchina per la semifinale di ritorno di Coppa Italia con la FiorentinaL’Atalanta, che oggi sul campo principale di Zingonia dopo un’iniziale attivazione ha svolto una seduta tecnico-tattica, dovrà fare a meno direduce dalla lesione alla giunzione muscolo-tendinea del bicipite femorale sinistro, sarà valutato nell’ultimissima rifinitura mattutina. “Sarà una partita difficile, ma i ragazzi sono prontissimi a raggiungere il primo dei traguardi, la finale di Coppa Italia che darebbe già un grande lustro alla stagione”, continua Gritti.

La partita sarà trasmessa in diretta Tv in chiaro su Canale 5, arbitrerà La Penna di Roma 1. I tifosi sugli spalti saranno 14.651 e proveranno a spingere l’Atalanta a ribaltare il risultato d’andata:, bisogna fare qualcosa in più, ma qualcosa abbiamo imparato, bisogna considerare che giochiamo davanti ai nostri tifosi che hanno dimostrato col Liverpool di poter trascinare la squadra a prestazioni importanti. Lhanno dimostrato di saper andare oltre le tensioni del momento, contro un avversario strepitoso come il Liverpool hanno dimostrato di poter fare prestazioni importanti.

Ha giocatori di valore ed è molto ostica, sappiamo cosa verranno. Afare, per loro in casa o fuori non cambia molto, riuscire a contenerli e poi a contrattaccare penso sia la cosa migliore: verrà fuori una bellissima partita”.