Carnesecchi o Musso? L'Atalanta ha fatto la scelta sul mercato, li gestirà così

La scelta di Marco Carnesecchi di cambiare procuratore affidandosi alla World Soccer Agency di Alessandro Lucci può modificare anche i piani di mercato dell’Atalanta.. L’agente è già al lavoro per spostare uno dei due dando a entrambi i suoi assistiti la possibilità di giocare da titolari fissi, il club nerazzurro ha già un piano pronto per l’estate.- L’idea della società è quella di puntare su Carnesecchi anche per il futuro, aprendo alla cessione di Musso: l’argentino è arrivato nell’estate 2021 dall’Udinese per 20 milioni di euro, ma la sensazione è che se dovesse partire potrebbe andare via a cifre inferiori.(per i giallorossi rappresenterebbe una plusvalenza piena). Se dovesse andare via, quindi, Musso è un profilo che in casa Roma convince.

- C’è un fattore, però, che potrebbe convincere l’Atalanta a tenere Musso e cedere: dall’Inghilterra può arrivare la proposta con la quale possono far saltare il banco; il trasferimento di Vicario al Tottenham l’estate scorsa ha dimostrato come da quelle parti sono in grado di presentare cifre importanti per i portieri italiani. Per ora però l’Atalanta vorrebbe tenere Carnesecchi anche per la prossima stagione, nonostante il cambio d’agente; pronti, invece, a valutare offerte per l’argentino Musso.