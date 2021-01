Protagonista assoluto di Milan-Atalanta, Josip Ilicic parla a Sky Sport al termine dell'incontro: "Diciamo che abbiamo fatto una buona partita da tutti i punti di vista, abbiamo creato e difeso bene. Loro sono i più forti in questo momento perché sono primi, ma abbiamo dimostrato che ci siamo anche noi. Dobbiamo correre e lottare, ora non dobbiamo guardarci le spalle ma guardare avanti e pensare già alla prossima partita. Abbiamo fatto grandi cose e continuiamo a farle. Io un artista? No, mi sento un uomo molto felice perché riesco a giocare a calcio: è una delle cose che amo di più. Solo gol difficili? Su questo devo migliorare, ma per fortuna ci sono altri che hanno fatto gol e con Zapata abbiamo chiuso la partita contro un Milan molto forte. Se ho ripensato alla partita con il Valencia di undici mesi fa? Penso che il pubblico ci manca molto, dopo qualche minuto qui pensavo che con il pubblico sarebbe stato ancora più bello. Se sono felice? Sì. Spero che ciò che sta accadendo passi in fretta, sto facendo tutto quello che amo".