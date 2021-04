Dopo il gol decisivo su rigore contro la Fiorentina, Josip Ilicic ha parlato così a Sky Sport: "​Ci conoscono anche per questo, con noi la partita non è mai chiusa. Però riusciamo a rialzarci, reagire. Adesso dobbiamo provare a chiuderle prima le gare. Romero mi aveva detto che avrei segnato, io gli avevo fatto una battuta. Non voglio parlare della mia stagione, se potevo giocare di più… vediamo cosa succederà alla fine”.