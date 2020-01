Josip Ilicic, attaccante dell'Atalanta autore di una doppietta nel 5-0 sul Parma, ha parlato ai microfoni di DAZN: "Come avevamo detto, volevamo partire forte anche nel 2020. Abbiamo fatto una grande partita oggi, abbiamo davanti quattro mesi tosti per arrivare al nostro obiettivo. Il gol sotto l'incrocio? L'importante era vincere, oggi abbiamo fatto cinque gol come contro il Milan, ma le cose arrivano per merito della squadra. Un giocatore non può fare nulla da solo, nasce tutto con il nostro gioco. Vediamo quanti gol faccio alla fine. L'importante è stare bene con la salute, ultimamente ho avuto qualche problemino che mi porto dietro ma va bene così se continuiamo a fare questi risultati. Spero di raggiungere gli obiettivi. La Champions? Io voglio giocare ogni partita, perché mi sto divertendo tanto. Oggi è stata una bella partita per noi e per tutti quanti, ma la partita è finita e dobbiamo già pensare all'Inter. Io professore? Sono abituato, è da due anni che mi chiamano così".