Il giocatore dell’Atalanta Josip Ilicic, uomo chiave del tridente nerazzurro, ha parlato insieme al tecnico Gasperini al Meazza in conferenza stampa alla vigilia della gara di andata degli ottavi di Champions contro il Valencia: “Sarà una gara difficile, a livello di tecnica sono forti, ma anche noi ci siamo preparati bene per fare una grande partita, non lasceremo spazio né faremo troppi errori sperando di fare un risultato positivo".



CHAMPIONS- "Dobbiamo giocare come squadra, queste partite non devi lasciare spazio ma provare a trovare la nostra occasione, fare gol e difendere bene, aiutare i nostri compagni dietro. In una competizione come la Champions fare queste partite è importante, ho fatto tutto questo percorso in questi anni per arrivare qui, ma sapevo che anche senza di me riescono a fare questi risultati, spero che faremo domani un risultato positivo".



VINCERE- "Per me è importante vincere, non ci penso nemmeno se posso fare gol io, il nostro obiettivo è vincere e basta.Tutti siamo in una buona condizione per una competizione difficile, ce la siamo conquistati sul campo, io faccio parte del mio gruppo e tutti meritano di essere in una top europea".