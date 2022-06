Ha già le idee chiare l'Atalanta su come investire i 14 milioni di euro che potrebbero entrarle nelle casse grazie alla cessione di Maehle al West Ham. La trattativa più concreta e già ben avviata dalla fine del campionato (anzi, dal 2 maggio, quando i granata furono ospiti a Bergamo), riguarda Ederson della Salernitana: il 22enne brasiliano è stato oggetto di diversi confronti tra l'a.d. Luca Percassi e Walter Sabatini, prima che quest'ultimo lasciasse la piazza campana.



L'entourage nerazzurro fa pressione, il jolly della mediana sarebbe il profilo ideale per far rifiatare de Roon e Freuler. Non bastano però i 15 milioni messi sul piatto dall'Atalanta: nei prossimi giorni è previsto un altro incontro chiarificatore.