Questa mattina al Centro Bortolotti di Zingonia i nerazzurri di mister Gian Piero Gasperini si sono rimessi subito al lavoro dopo la vittoria casalinga contro lo Spezia per prepararsi al ritorno degli ottavi della UEFA Champions League 2020-202, in programma martedì alle 21 sul campo del Real Madrid.



DJIMSITI KO- Come riporta il canale ufficiale Atalanta.it, la squadra si è allenata divisa in due gruppi con carichi di lavoro diversi in base al minutaggio nella partita di ieri. A parte Djimsiti, che ieri ha chiesto la sostituzione, Hateboer e Šutalo. Domani è in programma un allenamento nel pomeriggio, sempre al Centro Bortolotti e a porte chiuse.