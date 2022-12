Non ha fatto in tempo a rientrare al Centro Bortolotti di Zingonia Maehle che si è subito preso l'influenza che in bergamasca come altrove sta circolando. Assente oggi al test contro la Real Calepina l'esterno reduce da Qatar 2022, così come il difensore Djimsiti, anche lui a casa con la febbre.



Di altro genere le assenze di Demiral e Hateoer: entrambi hanno risentito di un'infiammazione al ginocchio sinistro. Fuori anche il lungo degente Zappacosta. Domani pomeriggio è previsto un altro allenamento al pomeriggio in attesa di affrontare il Nizza in Francia, venerdì alle 20.