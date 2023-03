Dopo averlo riscattato la scorsa estate dalla Juve, versando una cifra di 20 milioni di euro, il difensore turco Merih Demiral potrebbe comunque lasciare Bergamo e l'Atalanta già la prossima estate. La maglia da titolare è infatti sempre più legata all'infortunio dei colleghi (prima Palomino e poi Scalvini, ora Djimsiti) e in contemporanea Milan e Inter stanno chiedendo informazioni ai Percassi.



Il contratto del giocatore non è in scadenza, ma una cessione in estate non è da escludere: la sua valutazione ora è di 25 milioni di euro. A Milano sta per partire un'asta.