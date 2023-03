Napoli-Atalanta 2-0Napoli:: infortunato Meret, esordisce con la maglia del Napoli. I primi pericoli li corre al 73' ma si trovare prontissimo. Tre occasioni, tre volte si fa trovare prontissimo.: ordinato, sempre pulito lì dietro. Non è decisivo in fase di spinta ma dà una buona mano come sempre.: non sbaglia assolutamente nulla, che si tratti di un anticipo, di una lettura o di un duello fisico. Segna anche il gol del raddoppio con uno dei suoi stacchi di testa.: domina assolutamente lì dietro. Va in anticipo sempre e non lascia neanche le briciole agli attaccanti dell'Atalanta. Tiene in apprensione tutti quando alla mezz'ora è costretto a fermarsi per un problema al polpaccio (31' s.t.: si cala nella battaglia sul finale. Non è semplice, una volta perde l'inserimento di Zapata rischiando un po' ma nel complesso se la cava).: spinta costante sull'out mancino, manca però nell'ultima giocata.: perde un po' troppi palloni in costruzione, è lento e a volte superficiale.: solita distribuzione pulita e ordinata in mezzo al campo, soprattutto nella ripresa quando lui sale di livello e di conseguenza tutto il Napoli.: tanta intensità, spesso attacca lo spazio con decisione e riesce a trovare buoni spunti. Però non è abbastanza negli ultimi metri per la giocata decisiva (21' s.t.: mette subito in mostra le sue qualità in mezzo al campo, ma a volte vuole strafare).: poco spazio nell'ultimo periodo, ha un'evidente voglia di riscatto. Va a mille in entrambe le fasi, due occasioni nel primo tempo arrivano dal suo mancino ma è attento Musso (21' s.t.: entra bene in partita, suo l'assist su calcio d'angolo per Rrahmani).: ad inizio ripresa rischia di far venire giù il Maradona con una rovesciata bellissima ma centrale. Dà la scossa e poi serve l'assist per la magia di Kvaratskhelia. Gli manca solo il gol in una serata dove non lo tengono mai (40' s.t.).: che fosse in serata si era capito fin da subito, ma il gol è da fuoriclasse assoluto mettendo a sedere l'intera difesa avversaria (40' s.t.).: primo tempo in cui ha in mano il pallino del gioco ma non è abbastanza. Si fa sentire negli spogliatoi e nella ripresa il suo Napoli domina l'avversario risolvendo la pratica e allungando, momentaneamente, a +18 sulla seconda.