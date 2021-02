IL TABELLINO:

. C’è riuscita con un primo tempo di quasi dominio, faticando nel primo quarto d’ora della ripresa e rimettendo le cose a posto nella parte finale della gara. C’è riuscita grazie soprattutto ae protagonista di una partita stupenda per quantità e qualità. Sul 3-1 nessun dubbio, l’Atalanta ha creato tantissimo eDei 180 minuti di questa semifinale, almeno 150 sono stati di marca atalantina.- Nei primi 10' si è visto il Napoli con due tiri di Insigne (il secondo piuttosto pericoloso) e con un’ammonizione che poteva diventare pesante, dopo appena 6', di Palomino per un fallo su Lozano. Dieci minuti per illudersi che fosse quanto meno una partita equilibrata. Era proprio un’illusione quella del Napoli perché nei 5 minuti successivi l’Atalanta l’ha impallinato due volte. Per la squadra di Gasperini è stato troppo facile passare in vantaggio. E’ bastato un passaggio dalla metà campo per D, il meno distante dall’attaccante della Dea, toccava a lui uscire per accorciare su Zapata e invece ha dormito. Per Zapata era ilA Marassi, contro il Genoa, doppietta dell’ex Pandev, qui a Bergamo gol e assist dell’ex Zapata. Prendere gol dagli ex per il Napoli è diventata una regola. Curiosità: prima dell’inizio della sfida Bergamo, su Wikipedia, nella pagina del Napoli 2020-2021, alla voce Coppa Italia, era scritto: Finale (da disputare). Alla fine del primo tempo Wikipedia avrebbe già dovuto correggere...- Nei primi 45' il Napoli non ha quasi giocato. Tatticamente si è consegnato all’Atalanta che ha vinto con estrema facilità tutti i duelli:. Dietro il Napoli si difendeva ballando e davanti non creava niente. Così nell’intervalloe con lo sloveno l’Atalanta ha ripreso a insidiare Ospina. Un paio di minuti prima del 3-1, un aParlando del primo gol, abbiamo scritto che in quell’occasione la Dea aveva mostrato il meglio di sé, ma abbiamo sbagliato. E’ in quest’azione che il calcio di Gasperini ha raggiunto il punto più alto. E’ partito tutto daSarebbe bello se quella sera le porte fossero aperte alla gente.Atalanta-Napoli 3-1 (primo tempo 2-0)Marcatori: 10' p.t. Zapata (A), 16' p.t. Pessina (A), 8' s.t. Lozano (N), 33' s.t. Pessina (A).Assist: 10' p.t. de Roon (A), 16' p.t. Zapata (A), 33' s.t. Zapata (A).Atalanta (3-4-1-2): Gollini, Toloi, Palomino (27' s.t. Caldara), Djimsiti, Šutalo, de Roon, Freuler, Gosens, Pessina (45' s.t. Pasalic), Muriel (11' s.t. Ilicic), Zapata. All. Gasperini.Napoli (4-3-3): Ospina, Di Lorenzo, Maksimovic, Rrahmani, Hysaj, Elmas (1' s.t. Politano), Bakayoko (18' s.t. Demme), Zielinski (18' s.t. Lobotka), Lozano, Osimhen (34' s.t. Osimhen), Insigne. All. Gattuso.Arbitro: La Penna, assistenti Longo e Baccini, Pasqua quarto uomo, Irrati e Cecconi al Var.Ammoniti: 7' p.t. Palomino (A), 25' p.t. Hysaj (N), 12' s.t. Zielinski (N), 30' s.t. Di Lorenzo (N), 47' s.t. Insigne (N).