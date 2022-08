I tifosi stavano ancora facendo i conti conche nel giro di poche ore hanno dovuto dire addio anche a. L’unico rimasto tra i nerazzurri ad aver fatto tutto il ciclo Gasperini, il primo per presenze in Europa, protagonista della scalata in Champions. Uno dei senatori, partito per una trattativa lampo avviata in piena notte (tra mercoledì e giovedì),convinto da un lauto ingaggio a giocare per una neo promossa. E anche per convincere l’Atalanta a privarsi di un simboloMa il Nottingham Forest è così persuasivo da non aver finito la sua opera di ‘rubare ai ricchi per dare ai poveri’,La valutazione, il club inglese neo promosso in Premier con ambizione da big, l’ha già fatta:Cioè la stessa somma versata dall’Atalanta al Genk (che ha il 10% sulla rivendita):per fare plusvalenza. Il Nottingham però non sarebbe l’unico club inglese sulle tracce del numero 18 nerazzurro.soprattutto al cospetto maxi offerte, nemmeno nel gruppo storico di cui Malinovskyi, e ancora di più Freuler, facevano parte.E se è vero che quantitativamente la rosa nerazzurra potrebbe non risentirne,Tra Ederson (ora infortunato), Scalvini, de Roon, Koopmeiners e Pasalic, le alternative a centrocampo ci sono anche senza. Così, senza Malinovskyi, sulla trequarti rimangono Koopmeiners, lo stesso Ederson, Pasalic, ma lE soprattutto, è praticamente l’unico mancino rimasto, insieme a Koopmeiners. Di destri ora ci sono, Malinovskyi è diventato ancora più prezioso. Ma se l’obiettivo dell’Atalanta è cambiato, se quello che sta per iniziare è uncome Azzi per svecchiare la rosa, allora