Pomeriggio di lavoro al Centro Bortolotti di Zingonia in preparazione alla partita di campionato con la Fiorentina di domenica al Gewiss Stadium di Bergamo. Allenamento differenziato per Djimsiti, Zapata e Zappaccosta, mentre Musso ha seguito un programma personalizzato.



Regolarmente al lavoro dopo gli impegni con le nazionali anche Lookman e Malinovskyi. Domani, sabato 1 ottobre, è in un programma un altro allenamento al Centro Bortolotti di Zingonia a porte chiuse.