Antonio Percassi, presidente dell'Atalanta, ha parlato a margine della scopertura del busto dell'ex presidente Cesare Bortolotti a Zingonia: "Speriamo di continuare così e di raggiungere nel primo tempo possibile quota 40 punti, stiamo andando molto bene adesso arriva il difficile. Siamo pronti a sfidare le altre squadre".



FIORENTINA - "Per la Fiorentina bisogna chiedere a Gasperini: è una gara complicata, speriamo di diventare noi la loro bestia nera".



PRIMATO - "L’Atalanta sta esprimendo un interessante, il primo posto è esagerato (ride)".



CAMBIO DI FILOSOFIA - "Si ma è un problema del mister, chiedete a lui".



GIOVANI - "Scalvini, Zortea, Okoli, ci sono ragazzi interessanti che si stanno esprimendo, soddisfano le nostre attese ogni partita in più che fanno è meglio, l’esperienza la fai così".



CAMPIONATO ANOMALO - "Non è semplice, prima volta che capita. Dipende dagli allenatori, non giocare le coppe permette di riposare di più e tante volte serve, concede altri allenamenti importanti".



SETTORE GIOVANILE - "Palla ai giovani, stiamo ampliando il settore giovanile. Lo stadio arriverà. Quando arriviamo a 41 punti vi offro una gran cena. Primo vero grande obiettivo".