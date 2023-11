Oggi pomeriggio sono ripresi i lavori al Centro Bortolotti di Zingonia in vista del big match con il Napoli, sabato alle 18 al Gewiss Stadium.



Mister Gasperini può sorridere: quattro su otto dei suoi infortunati hanno iniziato a lavorare in parte in gruppo Si tratta di De Ketelaere, Scalvini, Koalsinac e Holm. Toloi, Ruggeri e Palomino hanno invece svolto lavoro individuale, ma il capitano sul campo: dovrebbero recuperare tutti e tre. Touré proseguirà il percorso riabilitativo anche nella doppia seduta prevista oggi, quando inizieranno a tornare i primi nazionali: Lookman, Scamacca, Carnesecchi e Djimsiti. Tutti gli altri saranno a disposizione tra mercoledì e giovedì (Pasalic, de Roon e Koopmeiners) e tra giovedì e venerdì (Musso).