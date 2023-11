L'attaccante dell'Italia e dell'Atalanta Gianluca Scamacca questa settimana ha la sua occasione. Per segnare contro l'Ucraina, dal 1' o nella ripresa, e per ripetersi col Napoli, nel big match che gli consentirebbe di divenire primo capocannoniere nerazzurro (ora è a cinque reti stagionali, alla pari con Ederson). Intanto però l'occhio è tutto rivolto alla difesa, dove al momento l'unico disponibile è Djimsiti e un rinforzo a gennaio appare necessario.



ATTACCO- Scamacca ha le chiavi del reparto avanzato, azzurro e nerazzurro. Sabato sera però mancherà lo squalificato de Roon, e accanto a Ederson dovrà arretrare uno tra Pasalic e Koopmeiners. A questo punto davanti sempre più piede l'ipotesi del tridente, completato da Scamacca e Lookman, con De Ketelaere che deve ancora riprendersi, la forma, e la maglia.



DIFESA- Spuntano già vari nomi sul taccuino dei dirigenti nerazzurri, al lavoro da qualche settimana per gennaio. Lucumì e Hien i nomi in pole, con il difensore del Verona avvantaggiato per i rapporti di Tony D'Amico: l'obiettivo è riprendere da dove avevano lasciato, con i gialloblù abili a fare schizzare il prezzo del loro gioiello vista l'urgenza bergamasca. Dopo il passo indietro di Buongiorno però serve un sesto difensore: intanto Scalvini, Toloi, Palomino e Kolasinac vedono la luce in fondo al tunnel e potrebbero rientrare tutti e quattro col Napoli.