L'attaccante colombiano dell'Atalanta Luis Muriel, 33 anni ad aprile, a fine stagione sarà l'unico dei nerazzurri ad andare in scadenza di contratto. Questa estate ha rifiutato diverse offerte laute provenienti dall'Arabia. Il suo piano è preciso: gli emiri sono la sua ultima opzione, il sogno è trovare un'altra piazza illustre in Europa o chiudere la carriera all'Atalanta. Solo se troverà spazio a sufficienza da qui a giungo però: finora ha totalizzato 12 presenze, condite da 2 gol e 1 assist.